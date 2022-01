In Francia è nuovo record di casi (464mila), ma il ministro dell’Istruzione lavora da Ibiza: polemiche di sindacati e opposizioni (Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre la Francia fa registrare un altro impressionante record di contagi giornalieri, con oltre 464mila persone risultate positive ai test per il coronavirus nelle ultime 24 ore, scoppia la polemica contro il ministro dell’Educazione, Jean-Michel Blanquer, che come rivela uno scoop di Mediapart ha annunciato il nuovo protocollo sanitario nelle scuole, contestato dai sindacati degli insegnanti, con un’intervista a Le Parisien concessa mentre era ancora in vacanza ad Ibiza, prima del rientro dalle festività di fine anno. Dopo la rivelazione è arrivata anche la conferma da parte del dicastero insieme a una precisazione secondo la quale il ministro stava comunque lavorando a distanza già dal 2 gennaio. Le accuse al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre lafa registrare un altro impressionantedi contagi giornalieri, con oltrepersone risultate positive ai test per il coronavirus nelle ultime 24 ore, scoppia la polemica contro ildell’Educazione, Jean-Michel Blanquer, che come rivela uno scoop di Mediapart ha annunciato ilprotocollo sanitario nelle scuole, contestato daidegli insegnanti, con un’intervista a Le Parisien concessa mentre era ancora in vacanza ad, prima del rientro dalle festività di fine anno. Dopo la rivelazione è arrivata anche la conferma da parte del dicastero insieme a una precisazione secondo la quale ilstava comunquendo a distanza già dal 2 gennaio. Le accuse al ...

