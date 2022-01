Impunibilità da abbassare per contrastare il bullismo dai 14 ai 12 anni Lettera

Leggi su orizzontescuola

(Di martedì 18 gennaio 2022) Inviata da Mario Bocola -l’dei ragazzi dai 14 ai 12sarebbe la cosa più urgente da fare contro gli episodi di violenza da parte degli adolescenti sia nei riguardi dei docenti che tra pari. Si tratta di una misura efficace perilnelle scuole e soprattutto per far capire ai genitori che non sanno adeguatamente educare i propri figli che se questi ultimi commettono cose gravi all’interno della comunità scolastica devono essere puniti e sanzionati anche con pene detentive. L'articolo .