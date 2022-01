Imbarazzo al convegno M5s con il nobel Parisi: hacker manda in onda video porno (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è stato un minuto di grandissimo Imbarazzo per tutti coloro che erano riuniti per ascoltare e partecipare al convegno “Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico“, organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani e visibile in streaming sulla web tv di Palazzo Madama e sulla pagina Facebook della parlamentare. Dopo una mezz’ora dall’inizio del webinar, infatti, qualcuno è riuscito ad accedere alla videochiamata su Zoom e a condividere il proprio schermo, mostrando a tutti un video porno hentai al convegno. Il tutto davanti al premio nobel Giorgio Parisi. La scena dura in tutto poco più di un minuto. “Che cosa è questo?”, si domanda la senatrice vedendo comparire le scene ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) C’è stato un minuto di grandissimoper tutti coloro che erano riuniti per ascoltare e partecipare al“Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico“, organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani e visibile in streaming sulla web tv di Palazzo Madama e sulla pagina Facebook della parlamentare. Dopo una mezz’ora dall’inizio del webinar, infatti, qualcuno è riuscito ad accedere allachiamata su Zoom e a condividere il proprio schermo, mostrando a tutti unhentai al. Il tutto davanti al premioGiorgio. La scena dura in tutto poco più di un minuto. “Che cosa è questo?”, si dola senatrice vedendo comparire le scene ...

