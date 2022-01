Il voto per il Quirinale al tempo del Covid: cosa accadrà ai Grandi elettori positivi? (Di martedì 18 gennaio 2022) Si discute di nomi, di accordi e di alternative più o meno credibili. L’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è entrata nel vivo e a meno di una settimana dalla prima convocazione a Montecitorio – dove, dalle 15 di lunedì 24 gennaio, inizieranno le prime tornate – ancora non si conoscono le sorti di quei parlamentari positivi (o che lo saranno, trattandosi di una pandemia molto diffusa) che, per le regole attuali, non potranno partecipare alla votazione. Un dibattito interno che potrebbe essere risolto con una decisione definitiva nel corso delle prossime ore. Perché attualmente, mantenendo lo status quo, non tutti i 1.009 Grandi elettori potranno accedere in Aula. Parlamentari positivi esclusi dal voto per l’elezione del Capo dello Stato Perché si è parlato di votazioni a turno per non ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Si discute di nomi, di accordi e di alternative più o meno credibili. L’elezione del nuovo Presidente della Repubblica è entrata nel vivo e a meno di una settimana dalla prima convocazione a Montecitorio – dove, dalle 15 di lunedì 24 gennaio, inizieranno le prime tornate – ancora non si conoscono le sorti di quei parlamentari(o che lo saranno, trattandosi di una pandemia molto diffusa) che, per le regole attuali, non potranno partecipare alla votazione. Un dibattito interno che potrebbe essere risolto con una decisione definitiva nel corso delle prossime ore. Perché attualmente, mantenendo lo status quo, non tutti i 1.009potranno accedere in Aula. Parlamentariesclusi dalper l’elezione del Capo dello Stato Perché si è parlato di votazioni a turno per non ...

