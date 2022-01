Il video porno partito durante la diretta online del convegno del M5S in Senato (Di martedì 18 gennaio 2022) Doveva essere un evento dal titolo “Per una pubblica amministrazione trasparente”, con la presenza del fisico premio Nobel Giorgio Parisi, ma si è trasformato in una diretta online (su Zoom) a luci rosse. E ora scattano le denunce. La storia del video porno trasmesso (probabilmente da un hacker) durante la diretta di un convegno organizzato dal M5S in Senato ha messo in imbarazzo il MoVimento. Un utente, infatti, è riuscito – bypassando tutti i sistemi di sicurezza della diretta (che, evidentemente, non erano elevatissimi – a trasmettere un filmato Hentai (una versione pornografica dei cartoni animati giapponesi). 17 Gennaio 2022 Il porno giapponese al convegno al ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Doveva essere un evento dal titolo “Per una pubblica amministrazione trasparente”, con la presenza del fisico premio Nobel Giorgio Parisi, ma si è trasformato in una(su Zoom) a luci rosse. E ora scattano le denunce. La storia deltrasmesso (probabilmente da un hacker)ladi unorganizzato dal M5S inha messo in imbarazzo il MoVimento. Un utente, infatti, è riuscito – bypassando tutti i sistemi di sicurezza della(che, evidentemente, non erano elevatissimi – a trasmettere un filmato Hentai (una versionegrafica dei cartoni animati giapponesi). 17 Gennaio 2022 Ilgiapponese alal ...

