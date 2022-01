Il ritorno alle gare di Larissa Iapichino

Leggi su 361magazine

(Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo oltre setti mesi l’azzurra tornacompetizionitorna a competere. L’azzurra nonggia da prima dei Giochi di Tokyo, a cui fu costretta a rinunciare a causa di un infortunio. Il 22 gennaio vedremo di nuovo, figlia di Fiona May e Gianniin pista per il primo appuntamento della stagione ad Ancona il 22 gennaio. La saltatrice in lungo, tesserata con le Fiamme Giè chiamata a una stagione fitta di impegni. Dopo il debutto del 22 gennaio,sarà di nuovo in pedana ad Ancona ai Campionati Italiani juniores e promesse del 5-6 febbraio. Leggi anche:: “Ho visto Tokyo in tv. Ora voglio ricominciare” Poi incontrerà le ...