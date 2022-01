Il retroscena su Milan-Spezia | le lacrime dell’arbitro Serra e la reazione di Ibrahimovic nello spogliatoio

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 18 gennaio 2022) E’ emerso un nuovosu, partita valida per la 22esima giornata del campionato di Serie A che si è conclusa con il blitz 1-2 per la squadra di Thiago Motta. Nel primo tempo vantaggio dei rossoneri con Leao dopo il calcio di rigore sbagliato da Theo Hernandez, nella ripresa il pareggio di Agudelo. Nel finale il giallo. L’arbitronon concede il vantaggio al, Messias va in gol ma viene fermato clamorosamente. Sulla punizione ilva vicino al gol, ma la traversa ferma Ibra. Sul ribaltamento di fronte il gol del definitivo 1-2 di Gyasi. E’ emerso unche riguarda proprio il direttore di gara. Il post-partita è stato difficilissimo per l’arbitro.si era già scusato in campo per il grave errore che ha ...