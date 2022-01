Il Real Madrid saluta Paco Gento | l' unico calciatore ad aver vinto sei edizioni della Coppa dei Campioni

Advertising

DiMarzio : Il #RealMadrid vince la Supercoppa di Spagna: battuto l'#AthleticBilbao. È il 21º titolo per Carlo #Ancelotti - DiMarzio : #RealMadrid, addio a Francisco #Gento: leggenda dei Blancos, aveva 88 anni - pisto_gol : All’età di 88 anni, è morto Francisco Gento, leggendaria ala sinistra del Real Madrid, unico giocatore ad aver vint… - Dondolino72 : RT @ilpost: È morto l’ex calciatore spagnolo Francisco Gento, l’unico ad aver vinto sei Coppe dei Campioni - Pall_Gonfiato : Il #RealMadrid saluta #PacoGento: l'unico calciatore ad aver vinto sei edizioni della #CoppadeiCampioni -

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid

dalla sfida coldel 7 dicembre. L'Empoli proverà a ribaltare le statistiche. Ma gli uomini di Inzaghi puntano con decisione i quarti di finale. Leggi i commenti Calcio: tutte le notizie ......45 Southampton - Brentford 4 - 1 21:00 Everton - Leicester BASKET - EUROLEAGUE 18:00 Zenit - ASVEL 18:45 Fenerbahçe - Olympiacos 94 - 80 19:00 Crvena Zvezda -Visualizza Euroleague BASKET ...(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Eden Hazard, nei giorni scorsi, dopo avere rivelato in Belgio di voler lasciare il Real Madrid in questo mercato invernale, ha fatto parlare di sé. Stufo delle ...(ANSA) - ROMA, 18 GEN - Eden Hazard, nei giorni scorsi, dopo avere rivelato in Belgio di voler lasciare il Real Madrid in questo mercato invernale, ha fatto parlare di sé. Stufo delle ...