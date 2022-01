Il primo NFT Restaurant aprirà a New York (Di martedì 18 gennaio 2022) A New York sta per aprire il primo NFT Restaurant del mondo. Si chiamerà Flyfish Club, inaugurerà nel 2023 e sarà un club privato dove potrà accedere solo chi compra (i loro) token non fungibili: opere che raffigurano tonni a pinna gialla o 7 tipi di sushi (i più costosi) che, dopo una prima fase di lancio in cui la vendita è stata riservata ai partner del progetto, ora sono a disposizione di chiunque voglia entrare a far parte del nuovo ed esclusivo circolo di Manhattan (si comprano qui opensea.io). Gli NFT partono dal corrispettivo di circa 15 mila dollari in criptovaluta, a salire a seconda del tipo di esperienza che si vorrà provare al Flyfish club: l'ingresso al ristorante e alla cocktail luonge, o anche nella Omakase room, stanza dove provare l'esperienza dell'omakase che è un percorso culinario personalizzato con preparazioni ... Leggi su gqitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) A Newsta per aprire ilNFTdel mondo. Si chiamerà Flyfish Club, inaugurerà nel 2023 e sarà un club privato dove potrà accedere solo chi compra (i loro) token non fungibili: opere che raffigurano tonni a pinna gialla o 7 tipi di sushi (i più costosi) che, dopo una prima fase di lancio in cui la vendita è stata riservata ai partner del progetto, ora sono a disposizione di chiunque voglia entrare a far parte del nuovo ed esclusivo circolo di Manhattan (si comprano qui opensea.io). Gli NFT partono dal corrispettivo di circa 15 mila dollari in criptovaluta, a salire a seconda del tipo di esperienza che si vorrà provare al Flyfish club: l'ingresso al ristorante e alla cocktail luonge, o anche nella Omakase room, stanza dove provare l'esperienza dell'omakase che è un percorso culinario personalizzato con preparazioni ...

