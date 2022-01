Il potere del cane vince il 21° premio come miglior film e sorpassa il record di Roma di Cuaron (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovo record per Netflix, Il potere del cane di Jane Campion vince il 21° premio come miglior film sorpassando Roma di Alfonso Cuaron. Con l'annuncio dei North Dakota film Critics Awards, Il potere del cane di Jane Campion registra il ventunesimo successo come miglior film dell'anno permettendo a Netflix di superare il record stabilito nel 2018 da Roma di Alfonso Cuaron, fermo a quota 20 premi. Le ultime tre stagioni dei premi hanno visto Netflix lasciarsi sfuggire l'Oscar per il miglior film per ben tre volte: Green ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovoper Netflix, Ildeldi Jane Campionil 21°ndodi Alfonso. Con l'annuncio dei North DakotaCritics Awards, Ildeldi Jane Campion registra il ventunesimo successodell'anno permettendo a Netflix di superare ilstabilito nel 2018 dadi Alfonso, fermo a quota 20 premi. Le ultime tre stagioni dei premi hanno visto Netflix lasciarsi sfuggire l'Oscar per ilper ben tre volte: Green ...

Advertising

fattoquotidiano : IL POTERE DI BIG PHARMA | “Non possiamo dare booster ogni tre mesi, siamo senza dati”, dice l’Agenzia europea del f… - NicolaPorro : Una vergognosa norma del 2012 dà allo Stato un potere che noi comuni mortali ce lo sogniamo... ?? - Avvenire_Nei : Il primo Nobel africano torna al romanzo dopo 50 anni con una dolente satira contro la corruzione del governo in Ni… - piergio_ : RT @rassegnally: Roberta Metsola eletta presidente del @Europarl_IT, succede a Sassoli. Le sue prime parole sono in italiano: “David era… - LazzariAmbrogio : RT @rassegnally: Roberta Metsola eletta presidente del @Europarl_IT, succede a Sassoli. Le sue prime parole sono in italiano: “David era… -