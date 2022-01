Il piano tariffario 2022 per i PFU (Di martedì 18 gennaio 2022) Pubblicato il nuovo piano tariffario 2022 per il contributo PFU (pneumatici fuori uso) primo equipaggiamento da inserire obbligatoriamente, come previsto dal DL 82 del 2011, nella fattura di vendita della macchina venduta, in una voce ben distinta e scorporato dal prezzo della macchina. Il contributo è richiesto per le spese di smaltimento dei pneumatici non più utilizzabili. Scarica il piano tariffario OBBLIGHI A CARICO DEI COSTRUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE Qualora il costruttore di macchine agricole venda una macchina munita di pneumatici direttamente a un utilizzatore finale, dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU primo equipaggiamento; inoltre dovrà provvedere a versare tale contributo così riscosso presso il fondo ACI, previa registrazione sul ... Leggi su cityroma (Di martedì 18 gennaio 2022) Pubblicato il nuovoper il contributo PFU (pneumatici fuori uso) primo equipaggiamento da inserire obbligatoriamente, come previsto dal DL 82 del 2011, nella fattura di vendita della macchina venduta, in una voce ben distinta e scorporato dal prezzo della macchina. Il contributo è richiesto per le spese di smaltimento dei pneumatici non più utilizzabili. Scarica ilOBBLIGHI A CARICO DEI COSTRUTTORI DI MACCHINE AGRICOLE Qualora il costruttore di macchine agricole venda una macchina munita di pneumatici direttamente a un utilizzatore finale, dovrà inserire in fattura di vendita, in riga separata, l’importo del contributo PFU primo equipaggiamento; inoltre dovrà provvedere a versare tale contributo così riscosso presso il fondo ACI, previa registrazione sul ...

