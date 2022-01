Il pasticcio del bollettino Covid di oggi

(Di martedì 18 gennaio 2022) AGI - Errore nelquotidiano sui contagi in Italia, cheha fatto segnare il nuovo record di sempre con 228.179 contagi. La Puglia viene accreditata di ben 28.589 casi, ma in realtà i positivi trovati nelle 24 ore sono 12.414: i restanti 16.175, a quanto si apprende da fonti del ministero della Salute, sono riconteggi di casi diagnosticati nella regione con tampone antigenico rapido dal primo gennaio 2022. La correzione verrà apportata domani e comunque non avra' alcuna conseguenza sul calcolo settimanale dell'incidenza. I nuovi casi totali disono quindi 212.004, meno del record di oltre 220mila casi raggiunto proprio una settimana fa. Problemi anche per quanto riguada i numeri dei decessi. I 434 decessi inseriti neldi, record di questa quarta ondata e numero ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

I nuovi casi totali di oggi sono quindi 212.004, meno del record di oltre 220mila casi raggiunto proprio una settimana fa. Problemi anche per quanto riguada i numeri dei decessi. I 434 decessi inseriti nel bollettino di oggi, record di questa quarta ondata. La Puglia viene accreditata di ben 28.589 casi, ma in realtà i positivi trovati nelle 24 ore sono 12.414. Anche i decessi vanno in realtà corretti alla luce dei recuperi di dati arretrati della Regione.