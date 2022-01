Il Napoli ha riaperto il gas: ora Salernitana e Venezia per rientrare nella corsa scudetto (Di martedì 18 gennaio 2022) Il rientro di uomini fondamentali, la bella prova di Bologna, i 7 punti su 9 conquistati in questo 2022 dimostrano che sta tornando il Napoli nella sua versione migliore. Non la copia sbiadita vista a ... Leggi su gazzetta (Di martedì 18 gennaio 2022) Il rientro di uomini fondamentali, la bella prova di Bologna, i 7 punti su 9 conquistati in questo 2022 dimostrano che sta tornando ilsua versione migliore. Non la copia sbiadita vista a ...

Advertising

zazoomblog : Il Napoli ha riaperto il gas: ora Salernitana e Venezia per rientrare nella corsa scudetto - #Napoli #riaperto… - sportli26181512 : Il Napoli ha riaperto il gas: ora Salernitana e Venezia per rientrare nella corsa scudetto: Il Napoli ha riaperto i… - Diego31883 : RT @Gazzetta_it: Il Napoli ha riaperto il gas e punta alla sfida del 13 febbraio con l'Inter #SerieA - Gazzetta_it : Il Napoli ha riaperto il gas e punta alla sfida del 13 febbraio con l'Inter #SerieA - Mamoziocag8 : Campionato abbastanza riaperto sia in cima chhe per la zona cl.napoli,complice un calendario facile e incroci compl… -