Il grande cuore di Salerno: ogni sera bar Kim 2.0 regala prodotti freschi (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Va avanti da una settimana l’iniziativa, lodevolissima, del bar pub Kim 2.0 di via Luigi Guercio 38. ogni sera il titolare prepara diverse buste di prodotti di giornata invenduti che, poi, lascia davanti all’ingresso. Chi ne ha bisogno passa e ritira. Il tutto nel più assoluto e dignitoso anonimato. “Questa sera ci saranno sicuramente altre buste da regalare contenenti cornetti e prodotti di rosticceria giornalieri (invenduti).Alla chiusura pubblicheremo il post chi vuole può tranquillamente passare a ritirare. Sono prodotti di giornata non scarti”. Due giorni fa anche “due panettoni chiusi ancora nelle scatole“. La proposizione: “Per Pasqua cercheremo di fare qualcosa di più grande Ci serve il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 18 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Va avanti da una settimana l’iniziativa, lodevolissima, del bar pub Kim 2.0 di via Luigi Guercio 38.il titolare prepara diverse buste didi giornata invenduti che, poi, lascia davanti all’ingresso. Chi ne ha bisogno passa e ritira. Il tutto nel più assoluto e dignitoso anonimato. “Questaci saranno sicuramente altre buste dare contenenti cornetti edi rosticceria giornalieri (invenduti).Alla chiusura pubblicheremo il post chi vuole può tranquillamente passare a ritirare. Sonodi giornata non scarti”. Due giorni fa anche “due panettoni chiusi ancora nelle scatole“. La proposizione: “Per Pasqua cercheremo di fare qualcosa di piùCi serve il ...

Advertising

meb : A #Roma1 @ItaliaViva raggiunge il 13%! Un grande risultato e una bellissima risposta per chi continua a credere ai… - gualtierieurope : Molto toccante la cerimonia al Parlamento europeo di Strasburgo in memoria di #DavidSassoli. Nelle parole commosse… - nzingaretti : Felice per la vittoria del centrosinistra nel cuore di Roma. Complimenti, buon lavoro e un grande abbraccio a… - marimar43418295 : RT @MarinaGelashvi6: @dimash_official Dimash è un grande mago! C'è così tanto amore universale nel suo cuore! Sono immensamente grato per l… - marimar43418295 : RT @MarinaGelashvi6: @qatajadajym @dimash_official Dimash è un grande mago! C'è così tanto amore universale nel suo cuore! Sono immensament… -