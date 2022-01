Il Governo Draghi ammette il salasso: il caro bollette è solo all’inizio (Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre si lavora alla quarta dose e mezza Italia è in quarantena, il Governo dei migliori capitanato da Draghi ammette il salasso. Anzi lascia intendere che il caro bollette è solo all’inizio. “Se a fine anno avevamo detto che c’era l’aspettativa che dopo il primo trimestre 2022 ci si aspettava un decremento dei prezzi del gas, francamente ora la cosa diventa più difficile da credere perché sono subentrate questioni geopolitiche” che riguardano la Russia e le sue relazioni con l’Unione europea. “Quindi, sebbene ci si possa attendere una stabilizzazione, questa non è più così imminente”. A pronunciare la “sentenza” è il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 18 gennaio 2022) Mentre si lavora alla quarta dose e mezza Italia è in quarantena, ildei migliori capitanato dail. Anzi lascia intendere che il. “Se a fine anno avevamo detto che c’era l’aspettativa che dopo il primo trimestre 2022 ci si aspettava un decremento dei prezzi del gas, francamente ora la cosa diventa più difficile da credere perché sono subentrate questioni geopolitiche” che riguardano la Russia e le sue relazioni con l’Unione europea. “Quindi, sebbene ci si possa attendere una stabilizzazione, questa non è più così imminente”. A pronunciare la “sentenza” è il Ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in audizione alle commissioni riunite Attività produttive della Camera e ...

