“Il gomitolo della Befana” che realizza sogni (Di martedì 18 gennaio 2022) Le festività natalizie sono passate, ridonando un pizzico di gioia ai bambini. L’immaginazione si è potuta accendere, tra le mille problematiche dovute alla pandemia, riscoprendo i colori dell’infanzia in un’aria fresca e festosa. È partito da qui l’autore Alessandro Grazioli per raccontare la storia de “Il gomitolo della Befana”, con le illustrazioni di Roberta Auriemma per firmare l’ultimo lavoro della casa editrice napoletana Edizioni Fioranna. Un gomitolo luminoso fatto di polvere della stella cometa, che racconta tutte le sue avventure scoprendo di compiere, a ogni Epifania, una missione d’amore verso tutti i bambini del mondo. Alessandro Grazioli è l’autore di questa magica avventura: «Una storia – racconta Grazioli – nata da due episodi chiave. Ad ispirarmi una storia vera e ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 18 gennaio 2022) Le festività natalizie sono passate, ridonando un pizzico di gioia ai bambini. L’immaginazione si è potuta accendere, tra le mille problematiche dovute alla pandemia, riscoprendo i colori dell’infanzia in un’aria fresca e festosa. È partito da qui l’autore Alessandro Grazioli per raccontare la storia de “Il”, con le illustrazioni di Roberta Auriemma per firmare l’ultimo lavorocasa editrice napoletana Edizioni Fioranna. Unluminoso fatto di polverestella cometa, che racconta tutte le sue avventure scoprendo di compiere, a ogni Epifania, una missione d’amore verso tutti i bambini del mondo. Alessandro Grazioli è l’autore di questa magica avventura: «Una storia – racconta Grazioli – nata da due episodi chiave. Ad ispirarmi una storia vera e ...

"Il gomitolo della Befana" che realizza sogni Cronache Salerno

IL LIBRO "Il gomitolo della Befana" che realizza i sogni dei bambini Le festività natalizie sono passate, tra luminarie colorate e le risate di gioia dei bambini, le note musicali e il senso di effervescenza che traspare anche n ...

