Il giallo di Liliana Resinovich: "Forse è morta giorni dopo la scomparsa" (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando è morta Liliana Resinovich? E' la prima grande domanda a cui cercano di dare una risposta gli inquirenti.Lo stato di conservazione del cadavere fa pensare che probabilmente Liliana Resinovich non sia morta il giorno... Leggi su europa.today (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando è? E' la prima grande domanda a cui cercano di dare una risposta gli inquirenti.Lo stato di conservazione del cadavere fa pensare che probabilmentenon siail giorno...

Advertising

romatoday : Il giallo di Liliana Resinovich: 'Forse è morta giorni dopo la scomparsa' - infoitinterno : Giallo a Trieste, Liliana potrebbe essere morta giorni dopo la sua scomparsa - _Sport_Calcio_ : RT @pomeriggio5: Giallo di Trieste - In ESCLUSIVA a #Pomeriggio5 parla la supertestimone: 'La persona che ho visto è molto simile alla sign… - barbaradipalma : RT @ore14rai2: ??Da Trieste l'inviata Barbara Di Palma per gli ultimi aggiornamenti sul giallo di Liliana Resinovich: il fratello si oppone… - ore14rai2 : ??Da Trieste l'inviata Barbara Di Palma per gli ultimi aggiornamenti sul giallo di Liliana Resinovich: il fratello s… -