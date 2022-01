Il dentista no - vax del braccio di silicone si è vaccinato: ora può riaprire il suo studio (Di martedì 18 gennaio 2022) Era balzato agli onori della cronaca per aver provato a fars i vaccinare in braccio di silicone e ora il dentista no vax può riaprire il suo studio: l'Ordine dei medici di Biella ha infatti revocato ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) Era balzato agli onori della cronaca per aver provato a fars i vaccinare indie ora ilno vax puòil suo: l'Ordine dei medici di Biella ha infatti revocato ...

