Il dentista No Vax con il braccio di silicone si è vaccinato. E ha riaperto lo studio (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo scorso 2 dicembre si era presentato all’hub vaccinale con un avambraccio in silicone pensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il Green pass senza vaccinarsi. Poi però Guido Russo ha scelto di vaccinarsi e ora ha riaperto il suo studio dentistico in viale Roma, a Biella. È laRepubblica a riportare la notizia. Il dentista ha potuto riaprire lo studio perché l’Ordine dei medici della provincia di Biella ha revocato la sospensione disposta nei suoi confronti, una volta che il dentista si è vaccinato. L’ordine tuttavia sta ancora pensando ad un provvedimento disciplinare nei confronti del dottore per l’episodio avvenuto nell’hub vaccinale. Scrive il giornale: Questo non vuol dire che l’Ordine non stia comunque valutando un procedimento ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 18 gennaio 2022) Lo scorso 2 dicembre si era presentato all’hub vaccinale con un avaminpensando di ingannare gli operatori sanitari e ottenere il Green pass senza vaccinarsi. Poi però Guido Russo ha scelto di vaccinarsi e ora hail suodentistico in viale Roma, a Biella. È laRepubblica a riportare la notizia. Ilha potuto riaprire loperché l’Ordine dei medici della provincia di Biella ha revocato la sospensione disposta nei suoi confronti, una volta che ilsi è. L’ordine tuttavia sta ancora pensando ad un provvedimento disciplinare nei confronti del dottore per l’episodio avvenuto nell’hub vaccinale. Scrive il giornale: Questo non vuol dire che l’Ordine non stia comunque valutando un procedimento ...

Advertising

SkyTG24 : #Pavia, dentista no vax reintegrato da giudici: può lavorare da remoto - HuffPostItalia : Il dentista No Vax con il braccio di silicone si è vaccinato. E ha riaperto lo studio - _ForeverBb : RT @SkyTG24: #Pavia, dentista no vax reintegrato da giudici: può lavorare da remoto - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: #Pavia, dentista no vax reintegrato da giudici: può lavorare da remoto - statodelsud : Pavia, dentista no vax reintegrato da giudici: può lavorare da remoto -