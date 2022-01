Il dentista “col braccio di silicone” riapre il suo studio dopo il vaccino, ma per lui i guai non sono finiti (Di martedì 18 gennaio 2022) È stata, forse, la vicenda più paradossale dall’inizio della campagna vaccinale in Italia. La storia del dentista che si presenta all’hub vaccinale con il braccio in silicone per (non) ricevere l’immunizzazione – ma ottenere lo stesso il Green Pass rafforzato – è stata una delle pagine più imbarazzanti del 2021 in Italia. Ora, però, Guido Russo ha ricevuto entrambe le dosi e ha riaperto il suo studio di viale Roma a Biella. Lieto fine per lui? No, perché contro di lui ci sono ancora pesanti accuse a cui sarà chiamato a rispondere nelle prossime settimane. dentista braccio silicone riapre il suo studio, ma rischia ancora Una vicenda che risale all’inizio di dicembre dello scorso anno. Guido Russo si presenta nell’hub ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) È stata, forse, la vicenda più paradossale dall’inizio della campagna vaccinale in Italia. La storia delche si presenta all’hub vaccinale con ilinper (non) ricevere l’immunizzazione – ma ottenere lo stesso il Green Pass rafforzato – è stata una delle pagine più imbarazzanti del 2021 in Italia. Ora, però, Guido Russo ha ricevuto entrambe le dosi e ha riaperto il suodi viale Roma a Biella. Lieto fine per lui? No, perché contro di lui ciancora pesanti accuse a cui sarà chiamato a rispondere nelle prossime settimane.il suo, ma rischia ancora Una vicenda che risale all’inizio di dicembre dello scorso anno. Guido Russo si presenta nell’hub ...

Advertising

VecchiaBetsie : Buongiorno pazienti del dentista col busto in silicone! - sgt_pepper0ni : insomma anche questa giornata di vita vissuta ignorando fondamentali istruzioni guida è stata timbrata per grazia d… - sweetldd : Proprio col cazzo che lavoro oggi, è anche il primo giorno di università e avrei lezione ed il dentista. Pure io pe… - AleStarless : Questo lunedì che inizia col dentista è come quando a scuola avevi letteratura/storia alle prime due ore del lunedì. - Nikko21943111 : @Gianfra33310573 Brutto sorcio Porello paoà tuo ad avere un coglioncello come te che si mette a minaccià di morte a… -