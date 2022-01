(Di mercoledì 19 gennaio 2022)un pareggio, il terzo nelle ultime quattro di campionato. Ilnon va oltre l'1 - 1 in casa del: vantaggio di Ziyech, pareggio di Webster. I Blues falliscono l'occasione per ...

Il Chelsea frena ancora: 1-1 a Brighton, City sempre più lontano

Stesso numero di ritocchi nel: Tuchel modifica la squadra che sabato ha perso contro il Manchester City, inserendo Hudson - Odoi, Jorginho e Mount per Sarr, Kovacic e Pulisic. Brighton ...City chiama, Liverpool risponde. Ieri la squadra di Guardiola aveva battuto il(1 - 0) e allungato in testa alla classifica; oggi quella di Klopp cala il tris al Brentford ... chele ...Ascolta la versione audio dell'articolo Quarta partita consecutiva in Premier League senza i tre punti per i Chelsea di Tuchel che stecca anche a Brighton ed è ormai lontanissimo dal City La Premier L ...Video Manchester City Chelsea (risultato finale 1-0): De Bruyne si inventa l'ennesima magia della sua carriera, i Blues scivolano a -13.