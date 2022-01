Il Cantante Mascherato | Milly Carlucci svela qualche anticipazione | il primo concorrente

Advertising

_Alessio_88 : RT @martina_prados: Prossima stagione de Il cantante mascherato - infoitcultura : Cantante Mascherato 3/ Milly Carlucci: “Lunedì vi sveleremo tutte le maschere” - infoitcultura : Il Cantante Mascherato: svelate tutte le maschere? - infoitcultura : Il Cantante Mascherato 2022: Milly Carlucci svela la prima maschera - infoitcultura : Il Cantante Mascherato 2022, spuntano le prime indiscrezioni: svelata una maschera – VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

In attesa dell'11 febbraio quando partirà in prima serata su Rai 1 la terza edizione del, Milly Carlucci svela le maschere sui social del programma. Lo aveva annunciato due giorni fa 'lunedì svereremo le maschere' e così è stato, al momento, per le prime due. La prima ...Pochi minuti fa, la conduttrice ha pubblicato via social il tanto atteso annuncio relativo ad uno dei personaggi che parteciperanno a Il2022 . Comodamente seduta su un divanetto ...Cantante mascherato, quindi siamo pronti per cominciare, io qui ho copiosi, copiosi…”, sventolando dei fogli, prima di sentiree una voce fuoricampo che dice: “Attenzione che già uno l’hai rivelato, s’ ...Attraverso i social network la Carlucci ha svelato il personaggio col quale si apriranno le danze: “La prima maschera di questa edizione de Il Cantante Mascherato 2022 è la Volpe“. Cambia la giuria de ...