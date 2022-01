I furbetti del Greenpass: tutti i trucchetti per ottenerlo senza vaccino (Di martedì 18 gennaio 2022) Sempre più numerosi e complessi i trucchetti utilizzati dai “no vax” per aggirare i controlli sul Green pass. Già dal 10 gennaio, infatti, è obbligatorio esibire il Green pass “rafforzato” (quello che cioè si ottiene solo tramite vaccino o post covid) per accedere a mezzi di trasposto pubblico, bar e ristoranti, palestre e piscine, cinema L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 18 gennaio 2022) Sempre più numerosi e complessi iutilizzati dai “no vax” per aggirare i controlli sul Green pass. Già dal 10 gennaio, infatti, è obbligatorio esibire il Green pass “rafforzato” (quello che cioè si ottiene solo tramiteo post covid) per accedere a mezzi di trasposto pubblico, bar e ristoranti, palestre e piscine, cinema L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

repubblica : Malata di tumore scrive ai furbetti del Pass: 'Fate finta di fare il vaccino, il virus dilaga e io non trovo posto… - Agenzia_Ansa : Malata di cancro scrive una lettera ai 'furbetti' del Green pass: 'Egoisti, riflettete' #ANSA - LaStampa : La lettera di una donna malata di tumore ai “furbetti” del Green Pass: “Egoisti, riflettete. Non si trova posto in… - giannantonio51 : RT @giannantonio51: @martinoloiacono Quello di Scanzi non è un insulto, è la verità. In Italia troppi evasori, furbetti del cartellino,fals… - giannantonio51 : @martinoloiacono Quello di Scanzi non è un insulto, è la verità. In Italia troppi evasori, furbetti del cartellino,… -