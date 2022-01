I costi della transizione spiegati dall’Aie

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 18 gennaio 2022) Come l’inflazione generale, anche quella energetica non sarà “transitoria”: lo ha riconosciuto l’Agenzia internazionale per l’energia nel suo rapporto annuale sui mercati elettrici, diffuso ieri. Dopo il crollo del 2020, l’anno scorso la domanda globale di energia elettrica è cresciuta del 6 per cento. L’aumento dei consumi e il rincaro del gas hanno indotto molti paesi a mettere a pieno regime i rispettivi impianti a carbone e, in alcuni casi, anche a olio combustibile. Altro che neutralità carbonica: le emissioni di CO2 si sono impennate del 7 per cento. E le fonti pulite? Il nucleare ha guadagnato il 3,5 per cento, le rinnovabili il 6 per cento. Servono dunque tempo e risorse per disegnare unaordinata: bisogna venire a patti con la realtà (dovrebbe capirlo anche l’Aie) e accettare che laimplica...