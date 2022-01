I Collage a 'Oggi è un altro giorno', da Castrocaro a Sanremo: 'Non sapevamo cosa stessimo facendo' (Di martedì 18 gennaio 2022) I ' Collage ' ospiti di Serena Bortone a ' Oggi è un altro giorno ' di Serena Bortone su RaiUno . I ' Collage ', gruppo di origine sarde, ha vinto nel 1976 vinto Festival di Castrocaro con 'Due ... Leggi su leggo (Di martedì 18 gennaio 2022) I '' ospiti di Serena Bortone a 'è un' di Serena Bortone su RaiUno . I '', gruppo di origine sarde, ha vinto nel 1976 vinto Festival dicon 'Due ...

Advertising

madegliespo : @altrogiornorai1 da morire dal ridere oggi con i collage# bravissimi tutti - dimitripetta : RT @GenoanoAtipico: Oggi più del solito, mi è servita la notte per pensare bene a come esprimere le mie valutazioni a freddo #FiorentinaGen… - GenoanoAtipico : Oggi più del solito, mi è servita la notte per pensare bene a come esprimere le mie valutazioni a freddo… - CorriereCitta : I #Collage: chi sono, età, carriera, di dove sono, canzoni, oggi, tutto sul gruppo musicale - ArcaMilan : @AloBrasil1974 Giusto per ricordare chi ha avuto l'onore di indossare la Maglia del Milan!!!.... Qualcuno di oggi d… -