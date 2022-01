I cigni della Regina Elisabetta si ammalano di influenza aviaria | abbattuti 26 esemplari sulle rive del Tamigi

(Di martedì 18 gennaio 2022) Brutte notizie per laII: si sono presi l'i suoie i veterinari, per fermare il contagio, hanno dovuto abbattere 26del, vicino al ...

La regina - che possiede tutti ireali che nuotano liberi in Inghilterra e Galles e ha persino un suo titolo ufficiale legato ai, Seigneur of the Swans - si è detta 'rattristata' e ha ...Si sono presi l'influenza aviaria iregina Elisabetta II e i veterinari, per fermare il contagio, hanno battuto 26 esemplari sulle rive del Tamigi, vicino al castello di Windsor. Sono almeno 150, forse 200 iche ...Dall'inizio dell'epidemia ne sono morti 33, 6 nelle sole ultime settimane. la regina si è detta "rattristata" dall'evento e ha chiesto di essere aggiornata costantemente di come evolve la situazione.Un focolaio di aviaria minaccia i cigni della regina elisabetta. Due esemplari sono morti a causa del virus ed è subito scattato un controllo a tappeto nella zona di windsor. In poche settimane si è s ...