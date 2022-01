Houthi terroristi Dilemma per Biden e pressioni degli Emirati

(Di martedì 18 gennaio 2022) Il ministroEsterino, Abdullah Bin Zayed, ha chiesto al segretario di Stato statunitense, Antony Blinken, di inserire nuovamente i ribelli yemenitinella lista delle organizzazioniche: la richiesta è stata fatta ieri, lunedì 17 gennaio, durante una conversazione telefonica riservata di cui però un alto funzionariono ha parlato con Barak Ravid di Axios. È stata la conseguenza politico-diplomatica dell’attacco con droni subito dagliArabi Uniti poche ore prima, quando un’area di carico delle autocisterne della petrolifera Adnoc e un hangar dell’aeroporto di Abu Dhabi sono stati colpiti da velivoli senza piloti e missili lanciati dallo Yemen – rappresaglia per alcune evoluzioni del conflitto yemenita su cui glini ...

I droniavevano già dimostrato la loro micidiale efficacia nel novembre 2019 quando avevano ... inizialmente, l'arma migliore per eliminare i capie minimizzare le perdite collaterali.Un gesto ignobile che, attraverso il lancio di droni da parte dei ribelli yemeniti, ha ...senza se e senza ma dalla parte di coloro che si sono ritrovati coinvolti nell'ira dei' Lo ...Mentre Abu Dhabi ha chiesto di reinserire il gruppo sciita nella lista delle organizzazioni terroristiche, sono diversi i Paesi a livello internazionale che hanno condannato quanto accaduto. Tuttavia, ...Prevista da più parti, quasi annunciata dalla leadership Houthi, ieri è arrivata la risposta dei ribelli sciiti al ritorno in grande stile degli Emirati nello scenario di guerra in Yemen. Droni hanno ...