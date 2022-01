Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Asiago passa a Klagenfurt, mentre Vipiteno schianta Vienna (Di martedì 18 gennaio 2022) Nonostante difficoltà legate alla pandemia, cancellazioni e rinvii, questa sera è scesa sul ghiaccio la Alps Hockey League 2021-2022. Sono andate in scena tre sfide e, in due di queste, ha preso parte una compagine italiana. Asiago ha vinto brillantemente a Klagenfurt, confermando il suo secondo posto in classifica, mentre Vipiteno ha dominato in casa contro Vienna. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cosa ha proposto la serata di AHL. I MATCH DELLA SERATA EC-KAC Future Team-Migross Supermercati Asiago Hockey 0-3: bella affermazione della squadra di coach Barrosso alla Stadthalle di Klagenfurt. Vantaggio di Magnabosco dopo 18:39 su assist di Iacobellis, quindi il ... Leggi su oasport (Di martedì 18 gennaio 2022) Nonostante difficoltà legate alla pandemia, cancellazioni e rinvii, questa sera è scesa sulla2021-. Sono andate in scena tre sfide e, in due di queste, ha preso parte una compagine italiana.ha vinto brillantemente a, confermando il suo secondo posto in classifica,ha dominato in casa contro. Andiamo, quindi, a vedere nel dettaglio cosa ha proposto la serata di AHL. I MATCH DELLA SERATA EC-KAC Future Team-Migross Supermercati0-3: bella affermazione della squadra di coach Barrosso alla Stadthalle di. Vantaggio di Magnabosco dopo 18:39 su assist di Iacobellis, quindi il ...

Advertising

laregione : Faido-Carì, non c’è la neve ma c’è l’hockey in alternativa - fisg_it : L’evoluzione della situazione sanitaria, con la forte crescita dei contagi registrata nelle ultime settimane, ha sp… - ilbassanese : Hockey ghiaccio: Finoro rinforza l'attacco della Migross Asiago - rickybz75 : @Lella56345359 Ma supplementari tipo hockey ghiaccio ai playoff, ovvero si va avanti finché uno non segna - comeH2O : RT @AmbCina: GLI SPORT INVERNALI PER LA PACE La United Nations Postal Administration(UNPA) ha recentemente annunciato il rilascio di franco… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey ghiaccio Olimpiadi Invernali, gli sport in cui l'Italia non ha mai vinto una medaglia Almeno due di questi ambiti sono destinati ad arrivare a Milano - Cortina 2026 ancora a secco di medaglie, ovverosia gli ultimi citati. Nell' hockey ghiaccio l'Italia non sarà proprio presente a Pechino 2022, in quanto sia la nazionale maschile che quella femminile hanno mancato la qualificazione. Nel salto con gli sci avremo in gara ...

Aerosmith e triplo axel: l'Italia scopre Daniel Grassl, argento agli Europei di pattinaggio Sul ghiaccio da quando era bambino e con un passato nell'hockey, Daniel Grassl cresce di stagione in stagione e il podio di Tallinn è il traguardo più importante raggiunto finora. Parliamo però di ...

Hockey ghiaccio, a febbraio sospese tutte le attività delle squadre nazionali FISG Hockey ghiaccio, Alps League 2022: Asiago passa a Klagenfurt, mentre Vipiteno schianta Vienna Nonostante difficoltà legate alla pandemia, cancellazioni e rinvii, questa sera è scesa sul ghiaccio la Alps Hockey League 2021-2022. Sono andate in scena tre sfide e, in due di queste, ha preso parte ...

Faido-Carì, non c’è la neve ma c’è l’hockey in alternativa Impossibile sciare sulle piste della località leventinese. Per creare ambiente e allegria ecco allora un quadrangolare di disco su ghiaccio amatoriale ...

Almeno due di questi ambiti sono destinati ad arrivare a Milano - Cortina 2026 ancora a secco di medaglie, ovverosia gli ultimi citati. Nell'l'Italia non sarà proprio presente a Pechino 2022, in quanto sia la nazionale maschile che quella femminile hanno mancato la qualificazione. Nel salto con gli sci avremo in gara ...Sulda quando era bambino e con un passato nell', Daniel Grassl cresce di stagione in stagione e il podio di Tallinn è il traguardo più importante raggiunto finora. Parliamo però di ...Nonostante difficoltà legate alla pandemia, cancellazioni e rinvii, questa sera è scesa sul ghiaccio la Alps Hockey League 2021-2022. Sono andate in scena tre sfide e, in due di queste, ha preso parte ...Impossibile sciare sulle piste della località leventinese. Per creare ambiente e allegria ecco allora un quadrangolare di disco su ghiaccio amatoriale ...