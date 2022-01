Guai per Alibaba. La mossa di Biden sul cloud cinese (Di martedì 18 gennaio 2022) Guai in arrivo per Alibaba. L’amministrazione Biden sta valutando una serie di misure contro una divisione del colosso cinese dell’e-commerce ritenuta una minaccia per la sicurezza nazionale. A dare la notizia è Reuters: il Dipartimento del Commercio di Gina Raimondo potrebbe presto colpire con sanzioni e restrizioni l’unità cloud dell’azienda fondata da Jack Ma. Nel mirino c’è la modalità di stoccaggio dei dati dei clienti americani e “la possibilità del governo cinese di avervi accesso”, spiega l’agenzia citando fonti dell’amministrazione. La stretta della Casa Bianca potrebbe mettere al bando dagli Stati Uniti i servizi della divisione cloud di Alibaba se l’azienda non dovesse mettere in campo le misure richieste dal governo per mitigare i ... Leggi su formiche (Di martedì 18 gennaio 2022)in arrivo per. L’amministrazionesta valutando una serie di misure contro una divisione del colossodell’e-commerce ritenuta una minaccia per la sicurezza nazionale. A dare la notizia è Reuters: il Dipartimento del Commercio di Gina Raimondo potrebbe presto colpire con sanzioni e restrizioni l’unitàdell’azienda fondata da Jack Ma. Nel mirino c’è la modalità di stoccaggio dei dati dei clienti americani e “la possibilità del governodi avervi accesso”, spiega l’agenzia citando fonti dell’amministrazione. La stretta della Casa Bianca potrebbe mettere al bando dagli Stati Uniti i servizi della divisionedise l’azienda non dovesse mettere in campo le misure richieste dal governo per mitigare i ...

Advertising

formichenews : RT @FrancescoBechis: Guai in arrivo per #Alibaba. L'amministrazione di Joe #Biden pronta a colpire la divisione #Cloud @formichenews ht… - formichenews : Guai per Alibaba. La mossa di Biden sul cloud cinese Un colpo duro per il colosso cinese di Jack Ma. Che in Italia… - FrancescoBechis : Guai in arrivo per #Alibaba. L'amministrazione di Joe #Biden pronta a colpire la divisione #Cloud @formichenews - AvanziniMonica : RT @SimonaVitale11: Facciamo nuovamente i complimenti alla deficiente di Asuman per aver nuovamente messo nei guai a Nazli ?????? #Dolunay •… - laura_pi79 : RT @GermanoBonaveri: @GiulioMarini2 @Highlander_Ro @EU_Commission @ECDC_EU @EU_Health @EU_Justice Il mio medico mi ha rifiutato l'esenzione… -