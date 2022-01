“Guai a chi tocca le mie sorelle!”, Clarissa difende Jessica e sbotta sui social dopo la diretta del GF Vip (Di martedì 18 gennaio 2022) Durante una pausa pubblicitaria, Lulù ha affermato che Clarissa potrebbe avercela con Jessica perché non sta gestendo bene il “triangolo” con Basciano e Sophie al Grande Fratello Vip. La più piccola delle sorelle Selassiè, invece, ha preso le difese della maggiore tramite dei post condivisi su Instagram. Clarissa sbotta: “Guai a chi tocca le mie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 18 gennaio 2022) Durante una pausa pubblicitaria, Lulù ha affermato chepotrebbe avercela conperché non sta gestendo bene il “triangolo” con Basciano e Sophie al Grande Fratello Vip. La più piccola delle sorelle Selassiè, invece, ha preso le difese della maggiore tramite dei post condivisi su Instagram.: “a chile mie... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

gian_d_gian : @GaspareCaj In Sardegna il cosiddetto 'vino di proprietà' era spesso spunto, ma chi lo faceva diceva che era 'forte… - Ronarid_ : RT @salvatorecozza1: Da oggi il mio unico obiettivo sarà vedere annientati sportivamente Inter e Juve e guai a chi si permette di darmi lez… - salvatorecozza1 : Da oggi il mio unico obiettivo sarà vedere annientati sportivamente Inter e Juve e guai a chi si permette di darmi… - blogtivvu : “Guai a chi tocca le mie sorelle!”, Clarissa difende Jessica e sbotta sui social dopo la diretta del GF Vip… - NicolaPelleg89 : @Superdrit1 Io mi sento di condannare chi è favorevole, non chi si adegua per non passare guai. Devo creare danno a… -