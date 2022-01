Green pass rafforzato: introdotto anche in Francia. Come funziona? (Di martedì 18 gennaio 2022) Green pass rafforzato: il parlamento transalpino ha approvato una legge che introduce regole molto simili a quelle vigenti in Italia. Il “passe vaccinal” sarà necessario dai 16 anni in su per accedere a molti luoghi pubblici dove finora si poteva fare ingresso anche solo con esito negativo di un test del tampone. Green pass rafforzato: introdotto anche in Francia Green pass rafforzato: il parlamento francese, dopo un lungo dibattito che probabilmente sfocerà in un’interrogazione della Corte costituzionale transalpina, ha approvato (215 voti favorevoli, 58 contrari, 7 astensioni) una legge che introduce il ... Leggi su termometropolitico (Di martedì 18 gennaio 2022): il parlamento transalpino ha approvato una legge che introduce regole molto simili a quelle vigenti in Italia. Il “e vaccinal” sarà necessario dai 16 anni in su per accedere a molti luoghi pubblici dove finora si poteva fare ingressosolo con esito negativo di un test del tampone.in: il parlamento francese, dopo un lungo dibattito che probabilmente sfocerà in un’interrogazione della Corte costituzionale transalpina, ha approvato (215 voti favorevoli, 58 contrari, 7 astensioni) una legge che introduce il ...

