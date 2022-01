Green Pass, nuove regole dal 1 febbraio 2022: cosa cambia e dove si potrà entrare senza certificato (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovo Dpcm e nuove regole, ancora restrittive, alcune già in vigore, altre ‘attive’ dal prossimo 1 febbraio. Tra l’obbligo vaccinale imposto agli over 50 (anche a quelli che non lavorano) e l’estensione del Super Green Pass, il Governo sta cercando di correre ai ripari, in tutti i modi, per frenare l’avanzata del virus (e della sua variante) che, ogni giorno, in Italia sta facendo registrare un’impennata di casi. E ora che il certificato verde serve un po’ ovunque, indispensabile per partecipare alla vita sociale, sono in tanti a domandarsi cosa cambia dal 1 febbraio e dove si potrà entrare senza. Leggi anche: Nuovo decreto Covid, tutte le novità in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 18 gennaio 2022) Nuovo Dpcm e, ancora restrittive, alcune già in vigore, altre ‘attive’ dal prossimo 1. Tra l’obbligo vaccinale imposto agli over 50 (anche a quelli che non lavorano) e l’estensione del Super, il Governo sta cercando di correre ai ripari, in tutti i modi, per frenare l’avanzata del virus (e della sua variante) che, ogni giorno, in Italia sta facendo registrare un’impennata di casi. E ora che ilverde serve un po’ ovunque, indispensabile per partecipare alla vita sociale, sono in tanti a domandarsidal 1si. Leggi anche: Nuovo decreto Covid, tutte le novità in ...

