Grave incidente stradale, intera famiglia coinvolta: mamma in condizioni disperate (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sulla provinciale in direzione del paese la sbandata improvvisa. Sul posto i vigili del fuoco per estrarre la donna dall'abitacolo dell'auto, una Kia Sportage. La mamma è Grave, trasportata con l'elicottero all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Ma anche sua figlia, piccola di due anni, è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale per controlli. Grave incidente quello andato in scena a Chiuduno attorno alle 15.30 di oggi, sabato 15 gennaio, sulla strada provinciale nel tratto denominato via Kennedy, proprio in direzione del paese. Un papà alla guida di una Kia Sportage scura, ha perso il controllo della vettura per cause ancora da accertare. Ed è finito nella piccola scarpata sulla destra della carreggiata. La moglie, seduta al suo fianco, ha riportato più traumi. Situazione meno preoccupante, ...

