Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli rende ancora immune Soleil Sorge, Katia Ricciarelli: "Ogni volta così" (Di martedì 18 gennaio 2022) L'opinionista salva nuovamente la Sorge e rende preferita: critiche da parte della Ricciarelli e di Manila. Leggi su comingsoon (Di martedì 18 gennaio 2022) L'opinionista salva nuovamente lapreferita: critiche da parte dellae di Manila.

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - GrandeFratello : Ma come finirà il triangolo alla fine di Grande Fratello? Delia tornerà con Alex? Alex potrebbe scegliere Soleil?… - Corriere : Ollio, il fratello morto a 17, i successi e i 70 chili persi alla fine, nove cose che non sapete su di lui - caffellattejeru : RT @MULTISALA126: “non sei andata in nepal in monastero di monadi buddhisti, sei andata al grande fratello” BARU??#jeru - fedealice33 : @antonio_catta @bildarte Eh già, cose mai viste!!! Forse eravate impegnati a guardare il grande fratello. -