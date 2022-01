Grande Fratello Vip, Soleil Sorge conosce il segreto di Alex Belli e Delia Duran «Lei ha baciato altri uomini» (Di martedì 18 gennaio 2022) Soleil Sorge ha svelato di conoscere un segreto rivelatole da Alex Belli su Delia Duran e il loro rapporto di coppia. Proprio ieri, Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se volesse parlarne, ma l‘influencer ha preferito tutelare il suo amico e non dire niente Durante la puntata in diretta. Ma di cosa si tratta? Leggi... Leggi su donnapop (Di martedì 18 gennaio 2022)ha svelato dire unrivelatole dasue il loro rapporto di coppia. Proprio ieri, Alfonso Signorini ha chiesto alla gieffina se volesse parlarne, ma l‘influencer ha preferito tutelare il suo amico e non dire nientete la puntata in diretta. Ma di cosa si tratta? Leggi...

