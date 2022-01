Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo parla dell’amore con Massimo Troisi: “Ricordo tutto. Quando gli stavo vicino sentivi un ticchettio metallico, era il suo cuore” (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo tanta “paccottiglia” sentimentale dimenticabilissima, al Grande Fratello Vip c’è stato finalmente spazio per il racconto di un amore vero: quello tra Nathalie Caldonazzo e Massimo Troisi. L’attrice e showgirl ha infatti ricordato in diretta, durante la puntata del 17 gennaio, i due anni vissuti al fianco dell’iconico attore e regista, morto nel 1994 a causa di una serie di gravi problemi cardiaci. «Massimo mi manca, e non credo manchi solo a me. Manca al mondo un essere umano così speciale come lui», ha ammesso la Caldonazzo, ripercorrendo i due anni vissuti assieme, che poi sono stati gli ultimi due anni di vita di Troisi. A cominciare dal primo incontro, avvenuto in un ristorante romano. «Sono passati ventotto anni. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Dopo tanta “paccottiglia” sentimentale dimenticabilissima, alVip c’è stato finalmente spazio per il racconto di un amore vero: quello tra. L’attrice e showgirl ha infatti ricordato in diretta, durante la puntata del 17 gennaio, i due anni vissuti al fianco dell’iconico attore e regista, morto nel 1994 a causa di una serie di gravi problemi cardiaci. «mi manca, e non credo manchi solo a me. Manca al mondo un essere umano così speciale come lui», ha ammesso la, ripercorrendo i due anni vissuti assieme, che poi sono stati gli ultimi due anni di vita di. A cominciare dal primo incontro, avvenuto in un ristorante romano. «Sono passati ventotto anni. ...

