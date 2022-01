Grande Fratello Vip, Nathalie Caldonazzo contro Sonia Bruganelli: “A parte la moglie di Paolo Bonolis, lei chi è?”. L’opinionista replica così (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua a rimanere teso il clima tra Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli. Le due, infatti, non vanno molto d’accordo, ma pare che la loro (reciproca) antipatia sia antecedente al Grande Fratello Vip6, dove sono rispettivamente concorrente ed opinionista. Durante la puntata di ieri 17 gennaio, Alfonso Signorini è tornato sulla questione, dopo le recenti dichiarazioni di Bruganelli. La situazione si è fatta ancora più intricata quando è stata mandata in onda una clip in cui l’ex compagna di Massimo Troisi ha detto: “Sonia dice che io non ho fatto nulla? 60 spettacoli teatrali non li fa chiunque. Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro, se questo significa ‘avere delle storie’ siamo a cavallo. Io non so neanche chi è lei, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Continua a rimanere teso il clima tra. Le due, infatti, non vanno molto d’accordo, ma pare che la loro (reciproca) antipatia sia antecedente alVip6, dove sono rispettivamente concorrente ed opinionista. Durante la puntata di ieri 17 gennaio, Alfonso Signorini è tornato sulla questione, dopo le recenti dichiarazioni di. La situazione si è fatta ancora più intricata quando è stata mandata in onda una clip in cui l’ex compagna di Massimo Troisi ha detto: “dice che io non ho fatto nulla? 60 spettacoli teatrali non li fa chiunque. Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro, se questo significa ‘avere delle storie’ siamo a cavallo. Io non so neanche chi è lei, ...

Advertising

NicolaPorro : ?? A #Ravenna controlli 'geolocalizzati' per la quarantena #Covid. Stento quasi a crederci (VIDEO)?? - GrandeFratello : Ma come finirà il triangolo alla fine di Grande Fratello? Delia tornerà con Alex? Alex potrebbe scegliere Soleil?… - Corriere : Ollio, il fratello morto a 17, i successi e i 70 chili persi alla fine, nove cose che non sapete su di lui - moltomiogenere : barù che dice a delia che forse sarebbe stato meglio andare in una spa in svizzera anziché al grande fratello per t… - laliftlodo : RT @_fr4ncesc0: alessia marcuzzi è in pole position per diventare la nuova conduttrice del grande fratello vip a settembre chiedetemi come… -