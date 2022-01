Grande Fratello Vip 6: l’opinione di Isa sulla trentacinquesima puntata (Di martedì 18 gennaio 2022) I reality show dovrebbero per sommi capi riflettere la vita vera, e partendo da questo principio, ne approfitto per ribadire un concetto di vita vera che si può ben applicare a quanto abbiamo visto ieri sera al Grande Fratello Vip: i genitori si devono fare i caz*i loro. Si devono proprio fare i caz*i loro. Per carità, giustissime le intromissioni se un figlio prende cattive strade o se si infila in situazioni malate, ma che una persona adulta si intrometta nella vita privata di un figlio per aizzare liti su banali questioni sentimentali o mettersi faccia a faccia con una ragazzina che, a sua volta, potrebbe essergli figlia, lo trovo davvero pessimo. Mi dispiace ma ieri la mamma di Sophie Codegoni per me ha fatto una figuraccia. Ha già fatto un figuraccia in generale, accettando di fare un intervento che NON era di supporto e incoraggiamento della ... Leggi su isaechia (Di martedì 18 gennaio 2022) I reality show dovrebbero per sommi capi riflettere la vita vera, e partendo da questo principio, ne approfitto per ribadire un concetto di vita vera che si può ben applicare a quanto abbiamo visto ieri sera alVip: i genitori si devono fare i caz*i loro. Si devono proprio fare i caz*i loro. Per carità, giustissime le intromissioni se un figlio prende cattive strade o se si infila in situazioni malate, ma che una persona adulta si intrometta nella vita privata di un figlio per aizzare liti su banali questioni sentimentali o mettersi faccia a faccia con una ragazzina che, a sua volta, potrebbe essergli figlia, lo trovo davvero pessimo. Mi dispiace ma ieri la mamma di Sophie Codegoni per me ha fatto una figuraccia. Ha già fatto un figuraccia in generale, accettando di fare un intervento che NON era di supporto e incoraggiamento della ...

