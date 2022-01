Grande Fratello Vip 6, Katia Ricciarelli contro le opinioniste ”perché rendono sempre immune Soleil?” (Di martedì 18 gennaio 2022) Katia Ricciarelli si è ribellata dopo che Sonia Bruganelli, opinionista del Grande Fratello Vip 6, ha regalato per l'ennesima volta l'immunità a Soleil Sorge. Anche Katia Ricciarelli si ribella al Grande Fratello Vip 6 e attacca le opinioniste: il soprano è stufa che, in particolare Sonia Bruganelli, regalino l'immunità sempre a Soleil Sorge, falsando le regole del gioco. Katia si è sfogata con altri concorrenti che le hanno dato ragione. Una delle regole più controverse del Grande Fratello Vip 6 è quella delle immunità, un modo studiato dagli autori per portare avanti elementi di spicco a rischio eliminazione. ... Leggi su movieplayer (Di martedì 18 gennaio 2022)si è ribellata dopo che Sonia Bruganelli, opinionista delVip 6, ha regalato per l'ennesima volta l'immunità aSorge. Anchesi ribella alVip 6 e attacca le: il soprano è stufa che, in particolare Sonia Bruganelli, regalino l'immunitàSorge, falsando le regole del gioco.si è sfogata con altri concorrenti che le hanno dato ragione. Una delle regole piùverse delVip 6 è quella delle immunità, un modo studiato dagli autori per portare avanti elementi di spicco a rischio eliminazione. ...

