Gli Houthi rivendicano l’attacco contro gli UAE

(Di martedì 18 gennaio 2022) I ribelli dellohanno rivendicatogli Emirati Arabi Uniti (UAE) che ha provocato diversi morti e feriti. Non si è fatta attendere la risposta della coalizione a guida saudita, che ha effettuato raid aerei nella capitale yemenita Sanaa. Attaccogli UAE: gli? Il 17 gennaio si è verificato

A confermare cheoperatori non si aspettano nulla di nuovo, salvo per i petroliferi (+15% nel ... Ieri sera le miliziedello Yemen hanno centrato con dei missili un deposito di carburante ...I droniavevano già dimostrato la loro micidiale efficacia nel novembre 2019 quando avevano ... messi a disposizione di Tripoli dal presidente turco Recep Tayyp Erdogan, erano diventati...L’Organizzazione “Mayon” per i diritti umani e lo sviluppo ha accusato i leader Houthi di vendere gli aiuti umanitari forniti dal Programma alimentare mondiale, PAM, al mercato nero, oltre a rubare de ...Mentre Abu Dhabi ha chiesto di reinserire il gruppo sciita nella lista delle organizzazioni terroristiche, sono diversi i Paesi a livello internazionale che hanno condannato quanto accaduto. Tuttavia, ...