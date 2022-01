Gli eSports continuano a crescere giorno dopo giorno (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 2021 è stato decisamente l’anno degli eSports, e la loro ascesa astronomica non è più un segreto. Basti pensare che molte importanti università giapponesi e americane hanno deciso d’investire nella categoria, considerando anche l’enorme potenziale ancora non sfruttato. A prova di quanto appena affermato, nel 2022 si prevedono circa 29,6 milioni di spettatori mensili che assisteranno a una gara di eSports, con un aumento dell’11,5% rispetto al 2021; ad aver contribuito al successo inaspettato è stato sicuramente lo streaming proposto dalle varie piattaforme di social network come Facebook e Twitch, che hanno deciso di puntare sempre più sulla categoria. D’altronde, un tempo era la televisione la fonte di riferimento per gli eventi sportivi più importanti; ora, il cambiamento dovuto al progresso tecnologico ha fatto la sua ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 18 gennaio 2022) Il 2021 è stato decisamente l’anno degli, e la loro ascesa astronomica non è più un segreto. Basti pensare che molte importanti università giapponesi e americane hanno deciso d’investire nella categoria, considerando anche l’enorme potenziale ancora non sfruttato. A prova di quanto appena affermato, nel 2022 si prevedono circa 29,6 milioni di spettatori mensili che assisteranno a una gara di, con un aumento dell’11,5% rispetto al 2021; ad aver contribuito al successo inaspettato è stato sicuramente lo streaming proposto dalle varie piattaforme di social network come Facebook e Twitch, che hanno deciso di puntare sempre più sulla categoria. D’altronde, un tempo era la televisione la fonte di riferimento per gli eventi sportivi più importanti; ora, il cambiamento dovuto al progresso tecnologico ha fatto la sua ...

