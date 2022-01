Gli archeologi scoprono un’antica statua in legno romana (Di martedì 18 gennaio 2022) Qualche mese fa, in Inghilterra, è stata scoperto un fossato romano. Mentre alcuni operai erano al lavoro per costruire la linea ferroviaria HS2, qualcuno ha avvistato una cavità difensiva, ricca di reperti. Fra questi, c’è anche una statuetta di sessantasette centimetri, tutta in legno. La statua di legno romana (York Archeology) – curiosauro.itLa statua romana nell’area del Three Bridge Mill All’inizio si credeva fosse solo un pezzo di legno marcio. Ma quando sono arrivati gli specialisti di Infra Archaeology tutto è cambiato. I ricercatori hanno infatti presto compreso che doveva trattarsi di qualcosa di più importante. Una testimonianza unica della prima colonizzazione romana del Sud Est della Britannia. Ci troviamo in un tratto di territorio su ... Leggi su curiosauro (Di martedì 18 gennaio 2022) Qualche mese fa, in Inghilterra, è stata scoperto un fossato romano. Mentre alcuni operai erano al lavoro per costruire la linea ferroviaria HS2, qualcuno ha avvistato una cavità difensiva, ricca di reperti. Fra questi, c’è anche una statuetta di sessantasette centimetri, tutta in. Ladi(York Archeology) – curiosauro.itLanell’area del Three Bridge Mill All’inizio si credeva fosse solo un pezzo dimarcio. Ma quando sono arrivati gli specialisti di Infra Archaeology tutto è cambiato. I ricercatori hanno infatti presto compreso che doveva trattarsi di qualcosa di più importante. Una testimonianza unica della prima colonizzazionedel Sud Est della Britannia. Ci troviamo in un tratto di territorio su ...

Advertising

HankHC91 : RT @Exibart: Un team di archeologi al lavoro nell’area dell'Oman settentrionale ha portato alla luce un gioco da tavolo in pietra di 4000 a… - PetrelliFlavia : RT @Exibart: Un team di archeologi al lavoro nell’area dell'Oman settentrionale ha portato alla luce un gioco da tavolo in pietra di 4000 a… - Exibart : Un team di archeologi al lavoro nell’area dell'Oman settentrionale ha portato alla luce un gioco da tavolo in pietr… - paola_mattei38 : RT @LaStatale: ???????????????? ???? ???????????? ?????? ?????????? ?????? ?????????????? ??????????-???????????? ?????? ???? ???????????? A trovarla gli #archeologi della missione italo-egiziana… - TibetNews11 : Nel sito di #scavo di #Chere gli #archeologi svelano i segreti degli abitanti dell'#Altopiano del #Qinghai-#Tibet d… -