Giuliano Amato, Silvio Berlusconi e il fattore non ho l'età (Di martedì 18 gennaio 2022) Il dottor Sottile ieri giocava a tennis al Foro Italico, in sfoggio atletico. Gli "anni" sono da sempre un elemento della quirinabilità, da Pertini a Napolitano. Ma stavolta vale l'inverso: l'anzianità è un arma di seduzione per un Parlamento che non disdegnerebbe un presidente "a tempo"

