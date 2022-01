Giudice Sportivo; 6 squalificati in Serie A (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono sei i calciatori squalificati, tutti per un turno, dal Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si tratta di Carboni e Pavoletti (... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 18 gennaio 2022) Sono sei i calciatori, tutti per un turno, daldellaA, Gerardo Mastrandrea, dopo le partite della terza giornata di ritorno. Si tratta di Carboni e Pavoletti (...

Advertising

pisto_gol : In relazione al caso Bonucci/Mozzillo da sx : cosa dice il regolamento (1/2) cosa ha deciso il Giudice Sportivo (3) - sportface2016 : +++L'#Udinese ricorre al Giudice Sportivo per la mancata regolarità di #UdineseAtalanta+++ #SerieA - forumJuventus : Giudice Sportivo: ammenda di 10.000 euro a Bonucci per la reazione al termine di #InterJuve ?… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Giudice Sportivo; 6 squalificati in Serie A Il Cagliari perde Carboni e Pavoletti, Lazio stop a Cataldi - vocelaziale : ?? GIUDICE SPORTIVO?? #Cataldi squalificato per la sfida contro l’#Atalanta?? Il centrocampista ha ricevuto in… -