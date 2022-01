Giro d'Italia, ci saranno Keldermann e Hindley Ewan si lancia per il Tour (Di martedì 18 gennaio 2022) Al via del prossimo Giro d'Italia ci saranno anche Jai Hindley e Wilco Keldermann, secondo e terzo nell'edizione del 2020, disputata a ottobre. In quell'occasione, da compagni di squadra, furono ... Leggi su quotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Al via del prossimod'cianche Jaie Wilco, secondo e terzo nell'edizione del 2020, disputata a ottobre. In quell'occasione, da compagni di squadra, furono ...

Advertising

matteorenzi : Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale i… - GuidoDeMartini : MELANDRI: Nel 2026 Olimpiadi in Italia e quanti di questi ragazzi potrebbero rappresentare il tricolore in quell ‘… - rikercommander : RT @ProItalia_org: Nuovi #colori per monitorare lo stato delle regioni: ?? = Marco ha tossito ?? = Positivi troppo allegri ?? = Nessun inno a… - History_of_Psy : - Io a scuola non ci voglio andare! - Perché? - Perché mi prendono in giro e non mi piace! - Invece tu ci vai! - No… - bananajoeIT : RT @matteorenzi: Ci prendevano in giro sul 2%. Poi mettiamo il simbolo di @ItaliaViva a Roma1 e prendiamo il 13%. Italia Viva vale il 13%,… -