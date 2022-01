Giovanni Malagò | “Ho rischiato trombo e ictus | ma ora sono fuori pericolo”

Leggi su oasport

(Di martedì 18 gennaio 2022), Presidente del CONI, ha rivelato quest’oggi (in occasione del Consiglio Nazionale andato in scena al Foro Italico) un importante problema di salute accusato durante il periodo natalizio. “Avevo una seria complicazione cardiaca – svela– Il 24 dicembreandato a fare un piccolo intervento programmato in day hospital all’occhio, avevo una aritmia atriale, una fibrillazione, siccomebrachicardico non l’ho mai sentita.stato a rischio di, l’ho capito quando al termine mi hanno fatto elettrocardiogramma a raffica”. Per fortuna ilè stato individuato in tempo, prima che potesse diventare qualcosa di molto più grave: “Mi hanno prescritto dei farmaci,tornato ...