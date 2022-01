Giovanni Malagò: “Ho avuto aritmia atriale e ho rischiato l’ictus” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Il 24 dicembre ho fatto un piccolo intervento in day hospital agli occhi e hanno scoperto una seria complicazione cardiaca. Avevo una aritmia atriale e per qualche settimana sono stato molto a rischio di trombo, quindi ictus: l’ho capito quando, dopo l’intervento, anziché dimettermi hanno deciso di farmi un elettrocardiogramma”. Lo ha raccontato Giovanni Malagò durante il Consiglio nazionale del Coni in corso al Foro Italico. “Mi hanno prescritto dei farmaci, sono stato a Sabaudia durante le vacanze e potevo fare tutto, ma con attenzione – ha proseguito il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano – Ho avuto questo problema, ora non ce l’ho più ma il problema è capirne i motivi. Al 75% è dovuto ad un sovraccarico di stress, al 24% ad un problema alle coronarie, all’1% poteva essere una ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) “Il 24 dicembre ho fatto un piccolo intervento in day hospital agli occhi e hanno scoperto una seria complicazione cardiaca. Avevo unae per qualche settimana sono stato molto a rischio di trombo, quindi ictus: l’ho capito quando, dopo l’intervento, anziché dimettermi hanno deciso di farmi un elettrocardiogramma”. Lo ha raccontatodurante il Consiglio nazionale del Coni in corso al Foro Italico. “Mi hanno prescritto dei farmaci, sono stato a Sabaudia durante le vacanze e potevo fare tutto, ma con attenzione – ha proseguito il presidente del Comitato olimpico nazionale italiano – Hoquesto problema, ora non ce l’ho più ma il problema è capirne i motivi. Al 75% è dovuto ad un sovraccarico di stress, al 24% ad un problema alle coronarie, all’1% poteva essere una ...

Advertising

sportface2016 : #Malagò: 'Ho avuto aritmia atriale e ho rischiato l'ictus' - AntennaSud : Giochi del Mediterraneo 2026: a Taranto arriva Malagò il 19 gennaio - peterkama : “Mai vista una cosa gestita peggio, anche impegnandosi. Gli attori in questo caso sono tre: gli organizzatori local… - CalcioPillole : Giovanni #Malagò, presidente del #CONI, ha parlato della situazione del calcio e dello sport in generale in relazio… - junews24com : Malagò: «Serie A? Fiducia nel protocollo. Gli aiuti economici...» - -

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Sport: Malagò,'Complimenti a Casasco, protocolli fantastici' È quanto ha tenuto a rilevare il presidente del Coni Giovanni Malagò, dopo la riunione di Giunta e poi anche intervenendo nel corso del Consiglio nazionale. Il riferimento è al lavoro messo in atto ...

Pechino 2022, Malagò: "L'obiettivo è fare meglio di PyeongChang" Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, al termine della Giunta di oggi, l'ultima prima della partenza per le Olimpiadi invernali di Pechino '22. "Quello che conta è che le Olimpiadi ci ...

Il Napoli si aggiunge al cordoglio per la morte di Gianni Mura Forza Napoli È quanto ha tenuto a rilevare il presidente del Coni, dopo la riunione di Giunta e poi anche intervenendo nel corso del Consiglio nazionale. Il riferimento è al lavoro messo in atto ...Lo dice il presidente del Coni, al termine della Giunta di oggi, l'ultima prima della partenza per le Olimpiadi invernali di Pechino '22. "Quello che conta è che le Olimpiadi ci ...