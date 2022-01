Giorgi-Martincova in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Camila Giorgi scenderà in campo per il secondo turno degli Australian Open 2022 contro Tereza Martincova. Ostacolo ceco per la numero uno d’Italia, testa di serie numero 30 e protagonista di un esordio convincente contro la russa Potapova. Le due si affronteranno per la prima volta in carriera e sarà Camila a partire favorita, secondo i bookmakers. L’azzurra, tuttavia, non dovrà sottovalutare l’impegno – che può nascondere più di un’insidia – e sarà chiamata a sfoggiare lo stesso tennis che le ha permesso di cominciare la stagione con una vittoria. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Giorgi e Martincova si svolgerà in data mercoledì 19 gennaio, non ... Leggi su sportface (Di martedì 18 gennaio 2022) Camilascenderà in campo per il secondo turno deglicontro Tereza. Ostacolo ceco per la numero uno d’Italia, testa di serie numero 30 e protagonista di un esordio convincente contro la russa Potapova. Le due si affronteranno per la prima volta in carriera e sarà Camila a partire favorita, secondo i bookmakers. L’azzurra, tuttavia, non dovrà sottovalutare l’impegno – che può nascondere più di un’insidia – e sarà chiamata a sfoggiare lo stesso tennis che le ha permesso di cominciare la stagione con una vittoria. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà inmercoledì 19 gennaio, non ...

Advertising

Kenmckinnon9 : Australian Open John Cain Arena Tereza Martincova vs Camila Giorgi 11:00am M.A Mad… - AndyTennisWomen : #AusOpen R2 parte alta da mercoledì @ashbarty - #Bronzetti #Martincova - #Giorgi @BelindaBencic -… - mastupendissima : RT @WeAreTennisITA: OK CAMILA ?? Supera il primo turno anche Camila Giorgi, che ha battuto con un sonoro 6-0 6-4 Potapova. Giocherà contro M… - flamminiog : RT @lorenzofares: Con la vittoria di @MartinaTrevisa3 ???? su Nao Hibino ???? 62 63 si chiude la giornata delle italiane gli #AustralianOpen202… - nieddupierpaolo : RT @WeAreTennisITA: OK CAMILA ?? Supera il primo turno anche Camila Giorgi, che ha battuto con un sonoro 6-0 6-4 Potapova. Giocherà contro M… -