Giancarlo Magalli potrebbe essere la Volpe del Cantante Mascherato? Gli indizi

(Di martedì 18 gennaio 2022)non si ferma mai. In questi giorni ha comunicato a tutti i suoi follower che inizierà alcuni progetti lavorativi. Innanzitutto farà parte del cast di Don Matteo insieme a Raoul Bova. Interpreterà il ruolo di un vescovo. Mentre per il secondo progetto si tratta della nuova edizione del quiz a premi Una parola di troppo. Dopodiché ha annunciato “un’altra divertente sorpresa di cui non posso ancora parlare, ma che vi farà ridere”. Che cosa può far ridere i telespettatori? IlIn questi giorni Milly Carlucci ha iniziato a svelare due maschere che faranno parte di quest’edizione de Ile Lumaca. Tutti sanno dei problemi che ci sono stati tra Adrianae ...

In Rai, in particolar modo, il nome di Adriana Volpe viene automaticamente associato a quello di, suo acerrimo nemico . E, alla luce dei fatti, sono in molti a sognare che Milly ...Dopo alcune conduzioni sulla Rai, insieme a nomi importanti come Peppe Quintale, Michele Mirabella e, la sua popolarità ha inizio nel 2004 con la co - conduzione del programma ...L'ex conduttore di Mezzogiorno in famiglia potrebbe essere nel cast della nuova edizione del programma di Milly Carlucci, ecco cosa si vocifera ...Giancarlo Magalli parteciperà a Il Cantante Mascherato? Il conduttore potrebbe celarsi dietro la maschera di Volpe!