Giacomo Urtis e la storia con Corona, le nuove parole di Fabrizio fanno pensare (Di martedì 18 gennaio 2022) La scorsa settimana Giacomo Urtis ha sganciato una bomba al Grande Fratello Vip. Il noto chirurgo estetico ha raccontato a Barù e Sophie Codegoni di essere stato insieme ad un personaggio molto famoso, che è finito in carcere: “Ero in aeroporto e vedo questo, lo riconosco da un braccio. Diciamo che è scattato proprio tutto subito. Lasciai la mia ragazza e mi attaccai subito a lui, che ai tempi era accompagnato. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Sì, è un uomo tanto conosciuto, davvero molto, non posso dire chi è. Purtroppo poi è finito in galera, ma andavo a trovarlo spesso. Adesso è uscito. Per anni sono andato a visitarlo. Ora è fuori, gli voglio tanto bene e ho molti ricordi“. Giacomo rivela di essere stato con Fabrizio Corona…….. First reaction SHOCK!!!!#gfvip #GFVIP — Viperella ... Leggi su biccy (Di martedì 18 gennaio 2022) La scorsa settimanaha sganciato una bomba al Grande Fratello Vip. Il noto chirurgo estetico ha raccontato a Barù e Sophie Codegoni di essere stato insieme ad un personaggio molto famoso, che è finito in carcere: “Ero in aeroporto e vedo questo, lo riconosco da un braccio. Diciamo che è scattato proprio tutto subito. Lasciai la mia ragazza e mi attaccai subito a lui, che ai tempi era accompagnato. Praticamente vivevamo insieme io, lui e la compagna. Sì, è un uomo tanto conosciuto, davvero molto, non posso dire chi è. Purtroppo poi è finito in galera, ma andavo a trovarlo spesso. Adesso è uscito. Per anni sono andato a visitarlo. Ora è fuori, gli voglio tanto bene e ho molti ricordi“.rivela di essere stato con…….. First reaction SHOCK!!!!#gfvip #GFVIP — Viperella ...

Advertising

ClaudiaMarchio9 : RT @afiresign_: Giacomo Urtis potrebbe essere un vero villain perché sa tutto di tutti ma purtroppo ci dobbiamo accontentare di questo #gfv… - ped_medicine : RT @Federic1910: Non penso che ci voglia Giacomo Urtis per capire che quella di Delia è tutta una parte ma godrei molto se spillasse anche… - ssolskeen : RT @Federic1910: Non penso che ci voglia Giacomo Urtis per capire che quella di Delia è tutta una parte ma godrei molto se spillasse anche… - AnnaM23189 : RT @Federic1910: Non penso che ci voglia Giacomo Urtis per capire che quella di Delia è tutta una parte ma godrei molto se spillasse anche… - sonoingenua_ : RT @Federic1910: Non penso che ci voglia Giacomo Urtis per capire che quella di Delia è tutta una parte ma godrei molto se spillasse anche… -